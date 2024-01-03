С января 2022 года по август 2023-го продукты питания в магазинах Франции подорожали на 17,9%.

Как передает #, об этом сообщает издание La Dépêche со ссылкой на данные национального института статистики Insee.

Согласно подсчетам аналитиков, сильнее всего в цене выросли хлеб, мясо и молоко.

Тем временем крупнейшие ритейлеры Франции отмечают, что производители продовольствия требуют продолжить повышение цен. По словам основателя сети гипермаркетов E.Leclerc Мишеля-Эдуара Леклера, в ближайшее время стоимость продуктов может увеличиться еще на 6-8%.

Рост цен и снижение ВВП в ведущих странах Европы свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается европейская экономика на фоне глобальных вызовов.