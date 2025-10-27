Граждане Соединенных Штатов с 1 ноября перестанут получать талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за шатдауна. Об этом сообщили на сайте министерства сельского хозяйства США.

«Сенатские демократы уже 12 раз проголосовали за прекращение финансирования программы продовольственных талонов, также известной как Программа дополнительной продовольственной помощи. В итоге средства иссякли. С 1 ноября пособия выдаваться не будут», — говорится в публикации.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна 26 октября выразила мнение, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября. Также глава американского минфина Скотт Бессент допустил, что военным армии США могут перестать платить зарплату после 15 ноября в случае продолжения шатдауна в стране.