В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты.

Об этом сказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети «X».

«А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — поинтересовался у пользователей соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.

В свою очередь сам Маск прокомментировал пост, заявив, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобится.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — ответил Маск в комментарии к посту.