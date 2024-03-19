С 30 марта 2024 года в Армении перестанут принимать российские банковские карты «Мир», за исключением инфраструктуры армянской «дочки» ВТБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» и источник на российском платёжном рынке.

По сведениям РБК, карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах всех армянских банков. В Банке России и операторе платёжной системы «Мир» (НСПК) сказали, что каждая страна принимает решение о приёме карт самостоятельно, а с их стороны ограничений на использование карт нет.

В феврале 2024 года НСПК попала под санкции США из-за российского вторжения в Украину, так как она «помогает России обходить санкции и сохранять связь с международной финансовой системой». Сотрудничество организаций с подсанкционной компанией может привести к введению вторичных санкций уже против самих этих организаций.

НСПК была создана в 2014 году после введения санкций из-за аннексии Россией Крыма на случай отключения карт международных платёжных систем. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Банки Армении начали принимать их в 2017 году. Помимо Армении картами «Мир» можно было расплатиться в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Вьетнаме, Венесуэле и на Кубе. После введения американских санкций от приёма карт «Мир» начинают отказываться. (svoboda.org)