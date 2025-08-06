Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта приняла решение о регулировании ряда тарифов в сфере телекоммуникаций.

Как сообщает АПА-Экономикс, соответствующее решение подписал министр Рашад Набиев.

Согласно документу, тариф на услугу подключения телефонной линии (проводной и беспроводной) у операторов фиксированной телефонной связи, действующих в сети общего пользования, установлен в размере 30,0 манатов с учётом НДС. В этот тариф включена выдача телефонного номера, а также все расходы, связанные с подключением (повторным подключением) к телекоммуникационной сети на расстоянии до 100 метров.

Тариф на ежемесячную абонентскую плату за пользование стационарными телефонами (проводными и беспроводными), подключёнными к сети общего пользования, установлен с учётом НДС в размере 3,5 маната для населения и 7,0 манатов для организаций.

Тариф на ежемесячную абонентскую плату за использование каждого факсимильного аппарата, подключённого к сети общего пользования, внутри страны установлен с учётом НДС в размере 0,50 маната.

Тариф на междугородные (межрайонные) телефонные разговоры, осуществляемые со стационарных телефонов (проводных и беспроводных), подключённых к сети общего пользования, установлен в размере 0,03 маната за 1 минуту с учётом НДС. По субботам, воскресеньям и праздничным дням в течение всего дня, а также в другие дни с 00:00 до 08:00 к этому тарифу применяется коэффициент 0,8.

Тариф на телефонные разговоры, осуществляемые с таксофонов, подключённых к сети общего пользования, установлен с учётом НДС в размере 0,02 маната за 1 минуту по внутригородским (внутрирайонным) направлениям и 0,05 маната за 1 минуту по междугородным (межрайонным) направлениям.