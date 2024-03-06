передало в пользование вооруженных сил президентские самолеты и вертолеты в рамках усилий по сокращению бюджетных расходов.

Об этом сообщает La Nación.

По данным источников издания, три самолета и три вертолета продолжат числиться за администрацией президента, однако использовать их смогут военные. В дальнейшем правительство планирует продать купленный в 2022 году Boeing 757 и приобретенный в 1993 году Boeing 737.

Как отмечает газета, власти не исключают, что часть вырученных средств пойдет на покупку самолета меньшего размера, обслуживание которого будет обходиться дешевле. На балансе правительства останется Learjet 60 T-11.

Выступая на открытии сессии парламента 1 марта, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ближайшее время власти примут регламент, запрещающий чиновникам и членам их семей использовать частные самолеты. Сам глава государства неоднократно говорил, что он и члены его правительства будут летать в рабочие поездки на регулярных коммерческих рейсах.