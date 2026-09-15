Bakcell представляет пакеты Wi-Fi-интернета, обеспечивающие абонентам быстрый и гибкий доступ к интернету. Абоненты, приобретающие Wi-Fi-модем от Bakcell, получают до 100 ГБ интернета бесплатно в рамках первой абонентской платы за выбранный пакет.

В зависимости от своих потребностей в интернете абоненты могут выбрать один из трех основных пакетов объемом 20 ГБ, 50 ГБ или 100 ГБ. Первая абонентская плата за выбранный пакет предоставляется в подарок.

Для абонентов, желающих увеличить объем интернет-трафика, также доступны дополнительные пакеты. Пока основной пакет активен, абоненты могут подключить дополнительные интернет-пакеты объемом 5 ГБ, 10 ГБ или 15 ГБ.

Каждому абоненту, приобретающему Wi-Fi-модем, вместе с устройством предоставляется SIM-карта. Ее стоимость включена в цену модема, поэтому дополнительная плата не взимается. После установки SIM-карты в модем абонент может активировать интернет-пакет через приложение Bakcell.

Дополнительную информацию о новых интернет-пакетах Wi-Fi от Bakcell и условиях предложения можно получить на официальном сайте компании, а также в Центрах обслуживания клиентов и у дилеров.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.