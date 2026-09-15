Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров представил на бизнес-форуме в Швейцарии инвестиционный потенциал нашей страны.

Как сообщает Минэкономики, в мероприятии наряду с государственными чиновниками обеих стран приняли участие представители компаний, работающих в сферах энергетики, транспорта и логистики, строительства, машиностроения и др.

Джаббаров рассказал о динамике развития азербайджанско-швейцарского экономического сотрудничества, подчеркнув, что торговля и взаимные инвестиции остаются приоритетами двустороннего сотрудничества. Министр подчеркнул благоприятную деловую и инвестиционную среду Азербайджана, его стратегическое географическое положение, транспортно-логистические возможности и возрастающую роль в рамках Среднего коридора. Он отметил, что действующие в нашей стране свободные экономические и промышленные зоны, а также потенциал зеленой энергетики создают новые возможности для сотрудничества с инвесторами, в том числе со швейцарскими компаниями.

В рамках форума были рассмотрены глобальные тренды в области 4-ой промышленной революции, инновационных экосистем и стимулирования инвестиций, заслушаны презентации азербайджанских и швейцарских компаний, проведен обмен мнениями по вопросам инвестиционных приоритетов, возможностей выхода на глобальные рынки и моделей сотрудничества.