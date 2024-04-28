Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров примет участие в мероприятии «Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики» Всемирного экономического форума, который пройдет в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

«В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия мы примем участие в Золотом юбилейном и ежегодном собрании Исламского банка развития, посвященном 50-летию, а также в конференции Всемирного экономического форума «Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики». Проведем двусторонние встречи с официальными лицами Саудовской Аравии и других стран по вопросам повестки дня наших отношений», — написал он.