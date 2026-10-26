Очередное заявление Туркменистана о готовности обеспечить газом Транскаспийский газопровод вновь возвращает в региональную повестку проект, который на протяжении десятилетий остается скорее стратегической идеей, чем реализуемой инфраструктурной инициативой. Выступая 23 октября по итогам международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2026», председатель государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев подтвердил заинтересованность Ашхабада в поставках газа через Каспий в направлении Азербайджана и далее на европейские рынки. При этом он признал, что для обеспечения проекта ресурсами потребуется очередной этап освоения месторождения «Галкыныш», а переговоры с азербайджанской стороной продолжаются.

На первый взгляд, заявление подтверждает наличие политической воли к развитию нового энергетического маршрута. Однако при более внимательном рассмотрении оно демонстрирует и главную проблему проекта: несмотря на многолетние обсуждения, его реализация по-прежнему привязана к будущим решениям, а не к уже согласованным параметрам строительства и поставок. Ашхабад вновь говорит о готовности предоставить газ, но одновременно указывает на необходимость расширения добычи. Переговоры продолжаются, однако публично не представлены комплексная модель финансирования, согласованные гарантированные объемы транспортировки, окончательная конфигурация инфраструктуры и конкретный график реализации. Поэтому нынешнее заявление пока следует рассматривать прежде всего как подтверждение прежней позиции Туркменистана, а не как свидетельство перехода проекта к практической стадии.

Именно в этом заключается ключевое противоречие Транскаспийского газопровода. Его стратегическая привлекательность очевидна: Туркменистан располагает значительными запасами природного газа, Азербайджан имеет выход к европейским рынкам и располагает действующей экспортной инфраструктурой, а европейские государства заинтересованы в диверсификации энергоснабжения. Тем не менее сочетание этих факторов само по себе не гарантирует появления нового маршрута. Проект обсуждается уже более четверти века, но до сих пор не перешел к строительству полноценного газопровода через Каспий. В аналитическом обзоре Caspian Policy Center отмечается, что длительное отсутствие продвижения связано в том числе с недостаточной заинтересованностью Туркменистана в практическом продвижении проекта и политическими препятствиями.

Для понимания причин этой стагнации необходимо учитывать особенности энергетической стратегии Ашхабада. Туркменистан заинтересован в расширении экспортной географии, но на протяжении длительного времени основным направлением реализации его газа остается Китай. Сложившаяся система поставок обеспечивает стране устойчивый рынок сбыта и опирается на уже действующую инфраструктуру. Европейское направление, напротив, требует масштабных первоначальных вложений, согласования транзитных условий, поиска долгосрочных покупателей и принятия дополнительных политических рисков. В этих условиях диверсификация экспорта остается привлекательной целью, но ее практическая реализация конкурирует с более понятными и уже работающими направлениями.

Это не означает, что Ашхабад не заинтересован в выходе на европейский рынок. Скорее, речь идет о разрыве между стратегической заинтересованностью и готовностью принять на себя издержки, необходимые для реализации проекта. Туркменистан может поддерживать идею Транскаспийского маршрута, сохраняя при этом осторожность в отношении финансовых обязательств, сроков строительства и условий долгосрочных контрактов. Подобная позиция позволяет поддерживать дипломатический интерес к проекту, не принимая окончательных решений, последствия которых будут зависеть от множества внешних факторов.

Дополнительным ограничением становится ресурсная сторона вопроса. В заявлении Максата Бабаева освоение следующего этапа месторождения «Галкыныш» прямо обозначено как условие обеспечения Транскаспийского маршрута газом. Следовательно, проект предполагает не просто строительство трубопровода, но и предварительное создание дополнительной добывающей и перерабатывающей инфраструктуры. Это означает новые капитальные затраты и необходимость определить, какие объемы газа будут направляться на европейский рынок, в какие сроки и на каких коммерческих условиях.

Показательно, что в апреле 2026 года Туркменистан и китайская CNPC заключили соглашение о строительстве четвертой очереди освоения «Галкыныша», предусматривающей создание мощностей для производства дополнительных 10 млрд кубометров товарного газа в год. Стоимость проекта, по данным Reuters, составляет 5,1 млрд долларов, причем его финансирование предполагается за счет Туркменистана. Однако сам по себе этот проект не подтверждает, что дополнительные объемы предназначены для Транскаспийского газопровода: речь идет также об обеспечении внутреннего потребления и экспорта по существующим направлениям. Таким образом, наличие планов по увеличению добычи еще не означает появления ресурсной базы, закрепленной за европейским маршрутом.

Для Азербайджана ситуация имеет принципиальное значение. Баку заинтересован в развитии связей с Центральной Азией и укреплении своей роли в энергетическом взаимодействии между Востоком и Западом. Появление туркменского газа в азербайджанской инфраструктуре могло бы расширить экономические возможности страны, увеличить значение транзитных коммуникаций и укрепить ее позиции в отношениях с европейскими партнерами. Но рассчитывать на эти преимущества преждевременно, пока отсутствуют конкретные договоренности о параметрах поставок и транспортировки.

При этом Азербайджану необходимо учитывать собственные инфраструктурные ограничения. Южный газовый коридор уже используется для поставок азербайджанского газа в Турцию и Европу. Его возможности нельзя рассматривать как неограниченные: поступление дополнительных объемов из Туркменистана потребует оценки пропускной способности отдельных участков, условий доступа к инфраструктуре и необходимости ее расширения. Аналитический обзор Caspian Policy Center в 2025 году отдельно обращал внимание на высокую загрузку Южного газового коридора и необходимость решать вопрос дальнейшей транспортировки газа к европейским потребителям.

Следовательно, даже строительство соединения между Туркменистаном и Азербайджаном не решит всей задачи. Необходимо обеспечить прохождение дополнительных объемов через последующую газотранспортную систему, согласовать коммерческие условия с транзитными государствами и получить гарантии со стороны покупателей. Без этого новый маршрут рискует столкнуться с ситуацией, при которой добывающие мощности и подводящая инфраструктура будут созданы, но возможности выгодной доставки газа на конечный рынок окажутся ограниченными.

Существенным препятствием остаются и правовые разногласия вокруг прокладки трубопровода по дну Каспийского моря. После подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году сторонники проекта получили дополнительные основания для продвижения идеи. Азербайджан и Туркменистан исходят из того, что согласование трубопровода относится прежде всего к компетенции государств, по территориям которых он проходит. Россия и Иран настаивают на более широком участии прикаспийских стран в экологической экспертизе, указывая на потенциальное трансграничное воздействие на морскую среду. Эти разногласия не означают автоматической невозможности строительства, однако сохраняют неопределенность в отношении процедур согласования и создают дополнительные риски для инвесторов.

При этом было бы неверно сводить все препятствия исключительно к внешнему противодействию. Даже при достижении приемлемого правового компромисса остаются вопросы стоимости строительства, окупаемости, надежности поставок и распределения инвестиционных рисков. Масштабный подводный газопровод требует долгосрочных обязательств, а его коммерческая целесообразность зависит от того, сможет ли туркменский газ конкурировать с альтернативными источниками поставок с учетом затрат на добычу, транспортировку и транзит.

Не менее неоднозначен и европейский фактор. Стремление государств ЕС диверсифицировать импорт энергоресурсов создает потенциальную возможность для туркменского газа, но не гарантирует появления достаточного спроса на условиях, необходимых для окупаемости нового трубопровода. Европейская энергетическая политика ориентирована на постепенное сокращение использования ископаемого топлива, поэтому инвестиционные решения должны учитывать не только текущую потребность в газе, но и перспективы спроса на протяжении всего срока эксплуатации инфраструктуры. Политическая поддержка альтернативных маршрутов не может заменить долгосрочные контракты и экономические гарантии.

В этом контексте особенно показательна готовность Ашхабада рассматривать Транскаспийский проект не только как газопровод, но и как более широкий транспортно-логистический коридор, включающий кабельные коммуникации и портовую инфраструктуру. Такой подход отвечает интересам укрепления связей Центральной Азии и Южного Кавказа и может создавать дополнительные возможности для сотрудничества. Однако расширение повестки одновременно повышает риск размывания первоначальной задачи. Общая заинтересованность в развитии каспийских коммуникаций еще не означает согласования конкретных инвестиционных проектов, а переговоры о логистике и кабельных линиях не заменяют решений, необходимых для строительства газопровода.

Для Азербайджана оптимальной стратегией в этих условиях становится сохранение заинтересованности в проекте при одновременной оценке его реальной готовности к реализации. Баку выгодно расширять энергетические и транспортные связи с Центральной Азией, но при планировании инфраструктуры важно опираться не только на заявления партнеров, но и на подтвержденные обязательства. До появления конкретных договоренностей преждевременно закладывать значительные дополнительные объемы туркменского газа в долгосрочные планы экспорта или рассматривать Транскаспийский маршрут как гарантированный источник роста транзитных доходов.

Оценивать перспективы проекта следует по вполне определенным критериям: появлению согласованных объемов поставок, утверждению модели финансирования, закреплению долгосрочных контрактов с покупателями, определению технических параметров газопровода и согласованию правовых процедур. Не менее важным признаком продвижения стало бы принятие конкретных инвестиционных решений по добывающей и транспортной инфраструктуре с понятными сроками исполнения. Пока эти элементы не сформированы в единую систему, говорить о практическом переходе проекта к реализации оснований недостаточно.

Таким образом, заявление Туркменистана в октябре 2026 года подтверждает сохранение интереса к Транскаспийскому газопроводу, но не снимает главного вопроса: готов ли Ашхабад перейти от многолетней поддержки идеи к принятию конкретных финансовых, инфраструктурных и коммерческих обязательств? Опыт предыдущих десятилетий показывает, что политическая привлекательность проекта не обеспечивает его автоматического продвижения. Более того, нынешнее признание необходимости дополнительного освоения «Галкыныша» подчеркивает, что даже ресурсное обеспечение европейского направления еще требует дальнейшей работы.

Для Азербайджана Транскаспийский маршрут остается потенциально значимым инструментом укрепления энергетических связей с Центральной Азией и повышения роли страны в региональной инфраструктуре. Но стратегические возможности не следует путать с уже существующими экономическими результатами. Пока нет согласованных параметров строительства, подтвержденных источников финансирования и долгосрочных обязательств по поставкам, проект остается перспективой, а не действующим элементом энергетической архитектуры Евразии.

Главный показатель серьезности намерений Туркменистана будет заключаться не в очередном подтверждении готовности предоставить газ, а в появлении конкретных решений, которые можно проверить по срокам, объемам и инвестиционным обязательствам. До этого момента Транскаспийский газопровод разумнее рассматривать как возможное направление будущего сотрудничества, реализация которого зависит от преодоления целого комплекса экономических и политических препятствий. И именно способность сторон перейти от деклараций к практическим договоренностям определит, станет ли Каспий связующим звеном между Центральной Азией и Европой или еще на долгие годы останется пространством нереализованных энергетических планов.

Автор

Заур Нурмамедов