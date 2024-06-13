В конце года истечет срок действия сделки с Россией по транзиту украинского газа. Европейские чиновники предложили Азербайджану схему использования своего газа через трубопровод, по которому российское топливо в настоящее время поступает в ЕС через Украину, сообщил POLITICO высокопоставленный азербайджанский чиновник.

Это предложение — способ сохранить поток природного газа в Европу, отрезав его от России, когда срок действия транзитного соглашения между Киевом и Москвой истечет в конце года. Евросоюз ранее заявлял, что готов допустить истечение срока действия сделки, поскольку уверен, что достаточное количество энергоносителей поступает из других стран.

«Европейский союз и транзитные страны, с которыми мы ведем переговоры, обратились к Азербайджану по этому вопросу», — подчеркнул старший советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью POLITICO.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс», — добавил он. «Я бы воздержался от указания временных рамок, но, повторюсь, было… обращение, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности».

Азербайджанская схема объясняется растущим беспокойством в ряде стран ЕС, включая Словакию и Венгрию, которые давно полагаются на трубопровод для обеспечения энергией промышленности и отопления домов.

«Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда речь идет о прекращении транзита через Украину, из-за существующих инфраструктурных узких мест в европейской газовой системе», — сказал один дипломат из одной из стран Центральной Европы.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Европейской комиссии по энергетической политике Тим Макфи сообщил POLITICO, что «Комиссия очень тесно сотрудничает с пострадавшими странами-членами, чтобы найти альтернативные поставки и маршруты».