ЕС приветствует готовность президента США Дональда Трампа отправить оружие в Украину, но хочет, чтобы Вашингтон внес свой вклад в финансирование помощи Киеву. Потратиться на Украину американскую сторону призвала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа об отправке большего количества оружия Украина, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — заявила она.

Когда ее попросили прояснить эти слова, Каллас призвала американцев продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, если ЕС платит за оружие Украине, то это поддержка объединения, и США должны делать то же самое.