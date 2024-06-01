5 июня народному писателю Азербайджана Натигу Расулзаде исполняется 75 лет. Лучший подарок для читателей — интервью с любимым писателем. Корреспондент # постарался задать Натику Расулзаде самые разные вопросы:

-Каждое интервью с вами — это подарок для ваших многочисленных поклонников и пособие для интеллектуалов. Но сегодня — особенный повод для встречи. Всеми любимому писателю исполняется 75. Все ли намеченное к этому дню исполнилось?

-Не все исполнилось, но все учтено свирепым ураганом, как говорил Остап Бендер. Прошло то время, когда я, сломя голову, устремлялся от одной цели до другой, добивался, чувствовал удовлетворение, после удовлетворения — опустошение, потом вдали светилась очередная цель, спринтерский бег продолжался. Публикации, книги, сценарии, пьесы, читательские конференции, встречи, бесчисленные презентации… Конечно, и теперь это продолжается, но приходит время, когда пора остановиться и задуматься, трезво поразмышлять… Писатель, творческая личность не может не меняться, не может оставаться в восемьдесят лет таким же идущим напролом, как в тридцать. Порой я думаю, если б я получал хорошие гонорары только за то, что думаю и придумываю без всякого увековечивания на бумаге, я бы только думал и придумывал. Но куда тогда девать честолюбие, что гложет каждого талантливого человека, который хочет показать свой товар лицом всему миру? От этого не убежишь. Множество благородных мотивов можно привести, отвечая на вопрос – зачем вы пишете? – тут и любовь к процессу, и любовь к родине, к народу, к своим придуманным и не совсем придуманным персонажам, представителям твоего народа – много всего, но главное – честолюбие и талант. Это две движущие силы выжимают из писателя все соки. И чем больше, крупнее талант, тем больше он давит на писателя. Я считаю себя ленивым писателем, хотя за моими плечами более полусотни книг, сценариев, пьес, эссе и прочее, но иногда я с ужасом вспоминаю, сколько времени из своей жизни я потратил впустую. Но вскоре успокаиваю себя тем, что я к счастью не японец, не трудоголик. Жизнь состоит не только из работы, она состоит из всего, что нас окружает, окружает наши чувства и сердце, из всего, что слишком долго перечислять. И главное в ней, в твоей жизни – любовь, должна быть любовь, и тогда, что бы ты ни делал – ты на правильном пути.

-Вас все реже можно встретить на бульваре, и все чаще на различных мероприятиях, иногда даже с гламурным оттенком…

-Молодеть хочется. Молодеть с гламурным оттенком. И я хожу туда, где можно понаблюдать молодежь, пообщаться, поговорить, убедиться, что… И я убеждаюсь: у нас много толковой, способной, талантливой молодежи. Я долгое время работал со студентами и теперь подумываю вернуться к педагогической деятельности, педагог и преподаватель во мне, конечно, на втором плане, на первом — писатель. Но я умею заинтересовать молодых людей, могу привить им интерес к сценарному мастерству и научить этому мастерству. Одно время я применял такой простой пример, замечая, что не все они горят желанием стать именно кинодраматургами. Это понятно, жизнь сложна, и в этой жизни люди устраиваются, кто как может, но все хотят жить по возможности хорошо. Я им рассказывал про бешеные гонорары, что зарабатывают сценаристы на кинофабриках Голливуда, Европы, и замечал, как у них загораются, блестят глаза, как раскрыв рты, они слушают интересные факты и события из мира кино, и постепенно разбуженный интерес можно преобразовать в любовь к кинематографу. Другое дело, что у нас в сфере кино большие проблемы и трудности, и хлеб этот не легкий. Кстати, в последние двадцать-тридцать лет кино заметно оставляет в тени книги, литературу, и если ты пишешь прозу, роман, рассказ, то в настоящее время, нужно делать выдающееся произведение, чтобы география распространения твоей книги была как можно обширнее. Нелегкое дело. Это одна сторона дела. Вторая и не менее важная – создавать книги-долгожители. Недавно был такой случай, когда журналистка на одном из сайтов, не помню каком — отметила юбилей моей книги «Всадник в ночи»…

-Да я читала. Сайт называется «Баку – это…»

-Да, точно. Для меня это было приятно и очень неожиданно. Я привык, что отмечают юбилеи писателей, творческих личностей, порой один юбилей затягивается до следующего, но чтобы отмечали юбилей – в данном случае – сорокалетие книги, это было впервые.

-Но не зря же вас уже долгие годы называют живым классиком: рассказы в школьных учебниках, юбилей книги, поколения читателей, выросшие на ваших книгах…

-Хвалите? Ну,ну… Кстати, вспомнил из книги Феллини: когда его спросили – вас называют гением, это правда, он ответил: хотелось бы в это верить. Ну, хочется ведь слышать приятное о себе еще при жизни, потом вряд ли услышу.

-Что имеют в виду люди, когда говорят, что «с возрастом приходит мудрость»? На мой взгляд, мудрость либо пришла в этот мир с человеком, либо нет. А на ваш?

-Наверное, имеется в виду жизненный опыт, но жизненный опыт это — бытовая мудрость, что и как надо делать в этой жизни, чтобы выжить и выжить хорошо и достойно. Мудрость, так сказать – философская, она не приходит ко всем, за ненадобностью, глубокие мысли – глубокая печаль, многие это даже если не понимают умом, то чувствуют сердцем, и боятся такой мудрости, никто не хочет быть Диогеном и жить в бочке. Особенно зимой. По-разному это происходит. Яркий пример Будда, жил, ни в чем не видел недостатка, ушел от хорошей сытой жизни. Потому что имеется нечто, что важнее нашего комфорта, денег, благополучия, практических мыслей и многого земного, заземленного. В современном мире надо быть очень смелым человеком, чтобы отметая все практическое, стать настоящим философом и следовать именно своему избранному пути, который выбирают исключительно мудрые люди, позволяющие себе пренебрегать земными благами. Но они не могут не быть мудрыми, потому что они избранные, потому что это не они, а мудрость избрала их.

-Вы не любите говорить о подарках, знаю. Но все же — что дарят близкие и друзья человеку, у которого есть главное — признание и любовь читателей?

-Дарят общение, и это для меня, как для человека необщительного и замкнутого по натуре, очень ценно. Я люблю подарки, как всякий нормальный человек, но за мою жизнь дважды со мной случались неожиданные подарки – именно так: случались подарки. Дважды. Один раз на улице подошел незнакомец, примерно моих лет, второй раз на мальчишнике, ко мне подсел человек, с которым меня только познакомили. Первый на улице сказал мне: ваши книги изменили мою судьбу. Я не мог поверить своим ушам, потому что ему было почти столько же, сколько и мне, и я не был перед ним мудрым старцем, гуру, умеющим врачевать души и направлять на праведный путь. А во время застолья другой человек, уже матерый мужчина, рассказал мне, что он совсем недавно освободился из мест заключения, и в маленькой тюремной библиотеке была моя книга. В камере на тридцать человек её читали по очереди. Дошла очередь и до него. Он признался мне, что плакал, читая эту книгу, потому что много общего нашел в жизни и образе героя и своей жизни, и он повторил почти слово в слово, то, что сказал мне прохожий года два назад: ваша книга изменила мою жизнь. Я не знаю и не могу знать, сколько судеб изменили мои книги, но эти два признания от незнакомцев были для меня настоящим подарком.

-Отдых на заморских островах, которым пестрит весь Инстаграм, вас привлекает?

-Мой любимый писатель, один из самых любимых – Хемингуэй, объездил пол мира, мой не менее любимый писатель Фолкнер почти не выезжал из своего дома. Я раньше много и охотно ездил, пользуясь любой оказией, но любовь к родному городу, которая раньше заставляла поскорее вернуться, постепенно с годами, становится все агрессивнее, если только так можно говорить о любви. Теперь она, эта любовь вовсе не хочет, чтобы я уезжал, и только дома, в Баку я себя комфортно чувствую. Много раз были парадоксальные случаи, когда я уезжал в какой-нибудь дом творчества, чтобы поработать, написать, или дописать начатую книгу, но возвращался, не написав ни строчки, зато накопив творческий потенциал и вволю поработав по возвращении домой. Так что, да здравствует мой любимый город, мой Баку! Да здравствует моя Родина, мой Азербайджан! И никакие заморские острова меня не прельщают, дома мне и работается и дышится лучше, чем где бы то ни было. И хватит меня соблазнять и прельщать пестрящим Инстаграмом!

-Тогда расскажите, как проведете свой юбилей?

-В кругу семьи. Самый ближний круг. Видите ли, для меня в этом отношении, как и во многих других, самым ярким примером является наш президент, который всегда и дни рождения и свои юбилеи отмечает очень скромно. Так что, с семьей, и это будет лишний повод провести с ними время, что бывает нечасто, потому что мое и их свободное время редко совпадает. Так что, да здравствует семья – ячейка общества!