На протяжении двух предыдущих лет рекордного ценового роста правительство называло дорожающий импорт единственной причиной повышения потребительских цен. Помнится, как на волне ценового роста официальные выступления по этому поводу сводились к анонсу внешних причин инфляции. По общему вердикту властей – высокие цены заносилась в страну вместе с импортом.

Однако вскоре после замедления мировых восходящих тенденций и темпов подорожания на местном рынке местные ведомства анонсировали ценовой спад. Среди причин власти называют две главные – снижение мировых темпов прироста цен и антиинфляционные меры правительства. Первая причина ясна, поскольку известно, что местный рынок зависит от импорта и глобальное подорожание повышает ценники в отечественной розничной сети. Но вторая заставляет задуматься о конкретных мерах противодействия подорожанию. Если имеется ввиду денежно-кредитная политика, по общему вердикту экономистов, в Азербайджане инфляция имеет особую природу, и она не монетарная. Т.е. причины повышения практически не связаны с денежным обращением.

Главным маховиком недавнего ценового восхождения на нашем рынке эксперты называют глобальный ценовой рост и пресловутый субъективный фактор. При этом первое обстоятельство объясняют зависимостью от импорта, а второе – неэффективностью работы рыночного механизма. Очевидно и то, что несмотря на глобальный спад, запустивший те же процессы на местном рынке, его привязанность к импорту остается столь же сильной. Рыночная среда за эти короткие сроки тоже не изменилась. Следуя заявлениям экономистов, не меньше инфляции подорожание на потребительском рынке страны подстегивают аппетиты монополий. То и дело звучат стандартные заявления аналитиков об отсутствии конкурентной деловой среды, мешающей рыночному ценообразованию. А если причины остаются, то и достигнутое равновесие будет недолгим.

Официально потребительская инфляция в Азербайджане начала снижаться после первого квартала прошлого года. Это означает, что цены, хоть и растут, но уже не так сильно. В январе-феврале наступившего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следуя данным Государственного комитета статистики, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия не превысил 2 процентов, а непродовольственные товары подорожали на 1,6 процентов. Традиционно высокий ценовой рост статистика анонсирует в сегменте платных услуг населению, подорожавших за упомянутые месяцы на 2,7 процентов.

Особенно ощутимо поднялись цены на рис, баранину, свежую рыбу, творог, сливочное и оливковое масло, мандарины, бананы, яблоки, груши, айву, гранат, капусту, огурцы, помидоры, тыкву, свеклу, чеснок, лук и сахар. Подешевели гречка, яйца, столовый маргарин, подсолнечное и кукурузное масла, апельсины и морковь. Стоимость остального продовольствия пока остается стабильной. Говоря о природе ценового роста, экономист Пярвиз Гейдаров отмечает, что именно продовольственная инфляция лежала в основе прошлых достаточно высоких темпов прироста цен и эта причина никуда не делась.

«Именно удорожание продуктов питания находилось в основе повышения, — отметил он в беседе с #. – Например, в 2022 году темпы подорожания превысили 20 процентов, а с прошлого года индекс потребительских цен начал снижаться. Дорожающий импорт называли причиной повышения на официальном уровне. Впрочем, и местное производство тоже обходилось недешево, поскольку и оно не обходится без импорта. Вообще, я всегда отмечал, что поскольку мы зависим от импорта, то и ценовое повышение 2021 – 2022 гг. вызвано внешними воздействиями».

По мнению эксперта, инфляция хоть и понизилась, но это снижение еще не достигло желаемого уровня.

«Ослабление мировой экономической активности, продолжающееся снижение цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в нашу страну. Но несмотря на это, внутренний совокупный спрос склонен к избыточному росту, поэтому инфляционные факторы все еще ищут выхода», — говорит он.

Отсюда следует вывод, что ситуация все еще остается хрупкой, а риски роста и падения цен практически равны.

Кроме дорожающего импорта и специфики ценообразования, экономист Акиф Насирли называет причиной ценового роста растущие сборы по линии таможни и налоговой. Все эти расходы в результате оплачиваются из кармана потребителя, отметил он: «Стоит ли объяснять, что предприниматели не станут жертвовать собственной прибылью, а главным источником повышающихся фискальных трат становятся покупатели и пользователи услуг. Бизнес компенсирует свои расходы, включая их в конечную стоимость продукта. Таким образом, повышение таможенных пошлин и сборов к годовой норме означает, что цены на потребительском рынке обязательно вырастут». Исходя из этого, эксперт прогнозирует общую тенденцию удорожания в наступившем году.