Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками на мировой рынок, сообщает Интерфакс.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 МСК составляла $85,32 за баррель, что на $0,49 (на 0,6%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,41 (на 0,5%) — до $84,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,5 (на 0,6%) — до $81,13 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на $0,44 (на 0,5%) и составила $80,63 за баррель.

Совбез ООН в пятницу не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Между тем йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.