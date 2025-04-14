Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала позицию будущего канцлера Германии Фридриха Мерца относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Соответствующее заявление она сделала во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на следующий день после масштабной российской ракетной атаки на город Сумы, в результате которой погибли десятки людей, пишет ntv.de.

Каллас добавила, что нужно «сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и мирное население не погибало».

Как сообщал ранее УНИАН, Мерц заявил, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции, и подтвердил готовность передать Украине авиационные крылатые ракеты Taurus, против отправки которых выступает нынешний канцлер Олаф Шольц. «Я всегда говорил, что сделаю это только по согласованию с нашими европейскими партнерами. И если это будет согласовано, то Германия должна участвовать», — сказал Мерц.

Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост. Комментируя потуги американского президента Дональда Трампа протащить мирное соглашение между РФ и Украиной, он предупредил, что Путин не «отреагирует положительно на слабость и мирные предложения».