Ракетный удар российской армии по Кривому Рогу, унесший жизни не менее 18 человек, говорит о неготовности властей РФ к миру. С такой позицией выступила Кая Каллас — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Трагические и бесчеловечные кадры из Кривого Рога. Еще одна безрассудная российская атака на густонаселенный жилой район», — написала глава европейской дипломатии в соцсети Х. «Россия продолжает уничтожать Украину, никакого интереса к миру», — добавила она.

Аналогичную позицию высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Россия стремится к войне, а не к миру, и нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким доказательством этого», — написал он в соцсети Х.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис опубликовал кадры жертв в Кривом Роге и написал: «Вот перемирие по-путински».

«Мясник в Кремле снова взялся за дело — убивает невинных людей. Мир? Какой мир? Политика России — это война», — написала в соцсети Х глава МИД Латвии Байба Браже.

Удар по Кривому Рогу осудили и в других странах ЕС. «Вся Европа идет на выходные, но украинцы живут в другой реальности. Только что баллистическая ракета попала в жилой район в Кривом Роге, — написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. — Это очередная российская атака, но к такому невозможно привыкнуть. Вот почему мы должны ускорить поддержку Украины».

«Запуск ракеты по детской игровой площадке — это не война, а зверство. Наши мысли с выжившими и теми, кто защищает свою страну от российского террора», — написал в соцсети Х глава МИД Чехии Ян Липавский.

В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, родному городу Владимира Зеленского. Погибли как минимум 18 человек, в том числе девять детей, более 60 жителей ранены. Накануне жертвами ракетного обстрела города стали четыре человека, более 10 получили ранения.

Понедельник, вторник и среда 7, 8 и 9 апреля, объявлены в Кривом Роге днями траура по погибшим. (dw)