Россия в пятницу, 4 апреля, нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу. По сообщению украинских властей, баллистическая ракета ударила по центру жилого микрорайона, в результате погибли не менее 12 человек, еще около 50 были ранены.

По сведениям главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, среди погибших в Кривом Роге трое детей. Число пострадавших, по его словам, постоянно увеличивается.

Сразу несколько источников сообщают, что ракета взорвалась в районе ресторана «Магеллан». Выбиты окна в жилых домах, сгорели несколько автомобилей.

Удар по Кривому Рогу прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Каждый день российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны», — написал Зеленский. По его словам, удар был нанесен по территории с жилыми домами. Известно о 14 погибших, среди которых шесть детей, уточнил Зеленский.

Российские военные удар по Кривому Рогу пока не комментировали. Только накануне в результате российского удара по этому городу погибли не менее четырех человек, еще 14 были ранены. (DW)