Около трех часов утра в результате обстрела в поселке было разрушено общежитие образовательного учреждения. О жертвах и пострадавших Синегубов ничего не пишет.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что для ударов по Великому Бурлуку были использованы две ракеты С-300.

Кроме того, в результате обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина, а в результате обстрела Купянска погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил осколочные ранения. (liga.net)