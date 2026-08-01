В ночь на 1 августа российские военные нанесли комбинированный удар по Киеву с применением баллистических ракет. В результате девять человек погибли, более 30, включая четверых подростков в возрасте 13, 14 и 17 лет, получили ранения, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, госпитализация потребовалась 17 жителям.

Самое большое число жертв, семь, зафиксировано в Дарницком районе, уточнила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там же пострадали 14 человек, повреждено 13 жилых многоэтажных домов, автомобили, административное и нежилое здания. В Соломенском районе разрушен пятиэтажный жилой дом, погибли два человека, еще восемь получили ранения.

В Шевченковском районе загорелось нежилое здание, один человек пострадал. Кроме того, произошел пожар на территории киностудии. В Печерском районе повреждены четыре частных жилых дома и хозпостройки, а в Днепровском — магазин.

Кличко рассказал, что два удара пришлись по коммунальной организации «Киевмедспецтранс». В результате были разрушены четыре здания предприятия, полностью сгорели пять машин «скорой помощи», а также получили серьезные повреждения 20 автомобилей, которые обслуживали медучреждения столицы.

Прокуратура сообщила о начале расследования по факту совершения Россией военного преступления (ч.2 ст. 438 УК).

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные ночью выпустили по Украине 35 ракет, включая 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников разных типов. По его словам, главной целью атаки стал Киев, где были повреждены 18 жилых домов, школа, здание посольства Литвы и объекты инфраструктуры.

Зеленский вновь обратил внимание на острую нехватку боеприпасов для американских систем ПВО Patriot, отметив, что из-за этого ВСУ смогли сбить только одну баллистическую ракету. Он призвал западных партнеров передать перехватчики Украине, чтобы остановить российскую войну и спасти как можно больше человеческих жизней.

Зеленский добавил, что удары также пришлись по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. В последней был поврежден сортировочный терминал «Новой почты» — сотрудники находились в укрытиях, никто не пострадал.

Минобороны РФ подтвердило удар по Киеву и области. В ведомстве отчитались о поражении логистических центров и предприятий военной промышленности, среди которых «Радиоизмеритель» и завод «Буревестник», выпускающих компоненты для дронов и ракет. (themoscowtimes.com)