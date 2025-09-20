Россия нанесла очередную массированную атаку по Украине, применив 40 крылатых и баллистических ракет, и около 580 БПЛА разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Под ударом находились Днепр и Днепропетровщина, а также Николаевская, Черниговская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

«Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли», — написал украинский лидер в Telegram.

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение ночи защищали небо. Также он подчеркнул, что пилоты F-16 в этот раз «результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет».

Президент Украины напомнил, что такие российские удары не имеют военной необходимости. «Это осознанная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру», — добавил Зеленский.

Количество пострадавших, согласно последнему заявлению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, 26, 14 из них находятся в больнице.