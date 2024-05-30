Российские военные в ночь на 30 мая выпустили по Харькову и области в общей сложности восемь зенитных управляемых ракет. Об этом сообщают местные власти. Возникли пожары, есть пострадавшие.

В Харькове в результате ночного удара пострадали четыре человека, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его информации, российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте взрыва возник пожар, перебит газопровод. Повреждены окрестные дома — в них выбиты стекла, добавил мэр Харькова.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, один из ударов пришелся на посёлок Малая Даниловка. «Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала», – добавил он.

Глава Малоданиловской общины Александра Гололобова уточнил, что в результате ракетного удара уничтожено историческое здание — манеж Харьковского зооветеринарного института.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, включая Киев и Киевскую область.

Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на четверг атаковала Украину 11 крылатыми ракетами и 32 ударными беспилотниками типа «Шахед». Целью ударов были объекты критической инфраструктуры.

Сбить удалось, как заявляют ВСУ, семь ракет и все 32 дрона-камикадзе — над Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областями. (svoboda.org)