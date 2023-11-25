Украина в ночь на субботу подверглась наиболее мощному обстрелу со стороны российских военных за последние несколько месяцев. Для ударов по Украине были использованы десятки беспилотников «Шахед». Главной целью стал Киев.

Украинские военные назвали число беспилотников, которыми Россия атаковала страну в ночь на 25 ноября, рекордным. Впоследствии в Воздушных силах Украины уточнили, что речь шла о 75 беспилотниках, из которых 71, как утверждается, были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский написал: «Наши воины сбили большинство дронов, жаль, не все».

Около 60 беспилотников были запущены по целям в Киеве. Жители города и украинские СМИ сообщают, что налёт на Киев продолжался около шести часов. Над городом звучали взрывы. Есть сообщения о разрушениях и пострадавших, погибших по предварительным данным нет.

По данным Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе пострадало пятиэтажное здание, детский сад и нежилое помещение.

В Днепровском районе обломки беспилотника упали на многоэтажку. Всего, по предварительным данным, пострадали пять человек.

В результате ударов была обесточена одна из линий электропередачи, без света в Киеве остались 77 жилых домов и 120 учреждений.

Зеленский отметил, что удар был нанесён в день памяти жертв Голодомора — в этом году исполнилось 90 лет массовому голоду в Украинской ССР, который в Украине и ряде других стран мира был признан геноцидом украинского народа.

Российские военные атаку дронов на Киев пока не комментировали.

Военные аналитики в последнее время отмечали, что Россия уже несколько месяцев не наносила массированных ракетных ударов по Украине, в отличие от прошлого года, когда такими ударами пытались вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру. Высказывались предположения, что Россия накапливает ракеты для особо мощных ударов. В сегодняшнем ударе ракеты вновь почти не были использованы — применены были дроны «Шахед» (в российской терминологии «Герань»), основное ударное средство российских военных в последние месяцы.