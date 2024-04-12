Газохранилища стран Евросоюза по данным на 31 марта, дату окончания зимнего отопительного сезона, были заполнены более чем на 58%, что является рекордными весенним показателями «за всю историю наблюдений». Об этом говорится в заявлении комиссара по энергетике ЕС Кадри Симсон, опубликованном на официальном сайте Евросоюза в пятницу, 12 апреля.

«Европа выходит из второй зимы после незаконного вторжения России в Украину. Несмотря на многие опасения, мы стали сильнее, чем раньше, с большей энергетической безопасностью и солидарностью и с более чистой энергетической структурой», — написала комиссар, уточнив, что такие высокие уровни хранения стали результатом не только успешной диверсификации поставок энергии, но и «усилий граждан и бизнеса по снижению спроса на газ, а также наших инвестиций в возобновляемые источники энергии — трех столпов нашего плана REPowerEU».

Кадри Симсон призвала к дальнейшей поддержке как граждан Евросоюза и промышленности, так и «наших украинских друзей». «Обеспечение энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, снижение цен и продвижение перехода к чистой энергетике остаются приоритетными задачами», — говорится в тексте заявления. Симсон подтвердила, что цены вернулись «на довоенный уровень», и «Европа может с уверенностью начать пополнять запасы газа к отопительному сезону следующей зимой», заметив при этом, что способность ЕС справляться с энергетическим кризисом является предметом гордости, однако это не повод для приостановки усилий. (DW)