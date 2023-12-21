Воздушные силы украинской армии сообщили, что в ночь на 21 декабря российские военные выпустили по Украине 35 беспилотников типа «Шахед».

По данным ВСУ, атаки дронов происходили волнами, 34 беспилотника удалось сбить. Силы противовоздушной обороны работали над двенадцатью областями Украины, в том числе над Киевской.

В Полтавской области обломки дрона упали на жилой дом, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин. По предварительной информации, никто не пострадал. Владельцы дома получат финансовую помощь.

Россия атаки не комментировала.