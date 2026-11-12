Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» совершил давно ожидавшийся шаг и уволил с поста главного тренера Майкла Кэррика.
В выпущенном утром в четверг заявлении клуба говорится, что руководство «Манчестер Юнайтед» после неудовлетворительного начала этого сезона «пришло к крайне тяжелому выводу о необходимости перемен».
«Манчестер Юнайтед», один из грандов европейского футбола в конце прошлого и в течение первых полутора десятилетий этого века, в последние годы переживает кризис, который в этом сезоне достиг новых глубин: в первых десяти турах английской Премьер-лиги клуб выиграл лишь один матч и сейчас находится в зоне вылета.
Как сообщает спортивный корреспондент Би-би-си Саймон Стоун из Манчестера, Майкл Кэррик утром приехал на базу клуба и вскоре после этого покинул ее.
В заявлении о его увольнении клуб обещает как можно скорее найти нового постоянного тренера.
По имеющимся у прессы сведениям, Кэррика, скорее всего, заменит аргентинец Маурисио Почеттино, который сейчас тренирует сборную США. Он уже работал в Премьер-лиге: в прошлом и этом десятилетии он возглавлял «Тоттенхем» и затем «Челси».
45-летний Майкл Кэррик стал временным главным тренером родного для него МЮ в январе этого года, после досрочного увольнения за неудовлетворительные результаты португальца Рубена Аморима.
Кэррик выиграл с клубом 12 из оставшихся 17 матчей сезона в Премьер-лиге, вывел «Манчестер Юнайтед» на третье место в итоговой таблице и в Лигу чемпионов и в мае подписал контракт до 2028 года.
До того как стать тренером, Кэррик 12 сезонов, в 2006–2018 гг., играл в полузащите манчестерского клуба.
«Майкл был, есть и всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед». Так же, как в те времена, когда он был игроком, после возвращения в клуб он соответствовал высочайшим стандартам профессионализма и полностью отдавал себя работе», — говорится в заявлении руководства МЮ.
Несмотря на посредственные для великого клуба результаты последних лет, «Манчестер Юнайтед» остается грандом мирового футбола в финансовом отношении.
Оценочная стоимость клуба, по подсчетам журнала Forbes, составляет более семи миллиардов долларов, и по этому показателю он занимает третье место среди футбольных клубов мира, вслед за испанскими «Реалом» и «Барселоной». (bbc.com)