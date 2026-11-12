Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» совершил давно ожидавшийся шаг и уволил с поста главного тренера Майкла Кэррика.

В выпущенном утром в четверг заявлении клуба говорится, что руководство «Манчестер Юнайтед» после неудовлетворительного начала этого сезона «пришло к крайне тяжелому выводу о необходимости перемен».

«Манчестер Юнайтед», один из грандов европейского футбола в конце прошлого и в течение первых полутора десятилетий этого века, в последние годы переживает кризис, который в этом сезоне достиг новых глубин: в первых десяти турах английской Премьер-лиги клуб выиграл лишь один матч и сейчас находится в зоне вылета.

Как сообщает спортивный корреспондент Би-би-си Саймон Стоун из Манчестера, Майкл Кэррик утром приехал на базу клуба и вскоре после этого покинул ее.

В заявлении о его увольнении клуб обещает как можно скорее найти нового постоянного тренера.

По имеющимся у прессы сведениям, Кэррика, скорее всего, заменит аргентинец Маурисио Почеттино, который сейчас тренирует сборную США. Он уже работал в Премьер-лиге: в прошлом и этом десятилетии он возглавлял «Тоттенхем» и затем «Челси».

45-летний Майкл Кэррик стал временным главным тренером родного для него МЮ в январе этого года, после досрочного увольнения за неудовлетворительные результаты португальца Рубена Аморима.