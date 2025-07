С 23 по 26 июля в Баку, на побережье города-курорта Sea Breeze, проходит музыкальный фестиваль DREAM FEST с участием мировых звезд

В Баку продолжается Dream Fest и второй день масштабного фестиваля был посвящен легендарному Муслиму Магомаеву, сообщает #.

Второй фестивальный день традиционно начался со звездной ковровой дорожки. В гостях у ведущей Севиндж Гасановой побывали In-Grid, Merab Amzoevi, Yuhan Benjamin, Tunzale Aghayeva, Anar Aghayev, Emiliya, Nigar Jamal, Brandon Stone, Roza Zergerli, Elchin Azizov, Alessandro Safina, Natavan Kulieva, Sevara Halilova, Aysel, IVKA и Nani Bregvadze.

С первых нот музыкальной программы многотысячный зрительный зал начал подпевать вечным хитам великого Муслима Магомаева в авторском исполнении популярных артистов.

Знаменитый тенор Alessandro Safina представил проникновенный «Ноктюрн», Anar Aghayev спел волшебную песню «Ты моя мелодия», а Brandon Stone – духоподъемную «Луч солнца золотого».

В концерте-посвящении приняли участие EMIN, AYSEL, Emiliya, Nigar Jamal, YUKHAN, Roza Zergerli, Tunzale Aghayeva, Farrux Zokirov, Merab Amzoevi, Elchin Azizov, Nasiba Abdullayeva, IVKA и Nani Bregvadze.

Особым подарком стало исполнение трио EMIN, Alessandro Safina и Эльчина Азизова одного из главных хитов Магомаева «Синяя вечность».

«Сегодня мы представляем уникальную программу — артисты подготовили авторские интерпретации бессмертных хитов величайшего Муслима Магомаева. Концерт составлен с большой любовью — уверен, вы получите большое удовольствие. Желаю всем незабываемых впечатлений!», — поприветствовал зрителей основатель фестиваля Эмин Агаларов.

Между выступлениями музыкантов на огромном экране транслировался специально созданный видеоряд с фотографиями и отрывками монологов Муслима Магометовича, погружая гостей в невероятную вселенную легендарного артиста.

Во второй части шоу зрителей ждали сольные концерты. Сет британцев Blue вызвал бурю эмоций — покорившие мир хиты One Love и Sorry Seems to Be the Hardest Word на DREAM FEST вместе с культовыми музыкантами в унисон пел весь зал. Вечер завершился концертом EMIN’a – артист исполнил любимые песни поклонников.

Зрителей ждали неизменные сюрпризы от организаторов фестиваля. Космическое шоу дронов – в ночное небо над Каспием вновь поднялись сотни сверкающих летательных аппаратов, представив завораживающее шоу. На протяжении концерта работала фестивальная Kiss Cam, добавляя вечеру особой романтической атмосферы, несколько раз над сценой фестиваля гремел грандиозный салют.

Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 проходит с 23 по 26 июля в городе-курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря. Это настоящее культурное путешествие, где соединяются любимая музыка, новейшие технологии и неповторимый восточный колорит. Второй по счету фестиваль снова собрал на одной сцене мировых звезд, чтобы подарить зрителям четыре дня незабываемых шоу и потрясающих впечатлений.