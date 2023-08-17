Сегодня, 17 августа 2023 года, народному артисту СССР, величайшему артисту Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год, сообщает #.

Творчество легендарного певца и композитора, горячо любимого и почитаемого во всем мире Магомаева не перестает восхищать любителей музыки и после его ухода из жизни. Несравненный голос, высокий артистизм, благородство и широта души Муслима Магомаева возвели его в ранг неповторимых артистов.

Песни Муслима Магомаева любят, помнят и поют миллионы людей по всему миру. Диапазон его возможностей был необычайно широк — оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова) по классу вокала.

Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен «Бухенвальдский набат» и «Хотят ли русские войны?». В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом.

В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр «Ла Скала». После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях «Тоска» и «Севильский цирюльник». В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получил I премию, а в Каннах — «Золотую пластинку».

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР. Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме «По следам бременских музыкантов» (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе «Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни» (1996), «Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее» (2001), «Любовь — моя песня. Страна грез» (2001).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написав книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев ушел из жизни 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Ежегодно в день рождения артиста здесь собирается многочисленная публика. Люди несут цветы, читают стихи, вспоминают великого артиста.

Памятное мероприятие состоится сегодня в 17:00. Вдова Магомаева — знаменитая оперная исполнительница Тамара Синявская находится в Баку и посетит это мероприятие.

А 21 августа в Sea Breeze Resort состоится торжественная церемония закладки звезды Муслима Магомаева. Церемония состоится на Аллее славы Sea Breeze Walk of Famе. Вход свободный для всех посетителей.

«Звезда Муслима Магомаева на нашей Аллее — одно из самых важных и трепетных для меня событий. Этот проект, конечно, невозможно было представить без его звезды. Супруга Муслима Магометовича, потрясающая Тамара Ильинична Синявская, лично примет участие в церемонии», — прокомментировал EMIN.

20 августа в эфире Первого канала России состоится показ документального фильма «Лучший голос Земли» и телевизионных версий концертов, посвященных Муслиму Магомаеву.

Памятное мероприятие в память о великом исполнителе состоится также сегодня в Москве, у памятника Муслима Магомаева.