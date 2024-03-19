В Союзе писателей отметили 105-летие со дня рождения великого азербайджанского писателя Исмаила Шихлы.

Как сообщает #, по этому поводу в зале «Натаван» собрались люди, которые лично знали и росли на произведениях выдающегося мастера. Это знаковые личности в литературе и журналистике — народный писатель Анар, директор Азербайджанского литературного фонда Варис Йолчиев, председатель Совета прессы Рашад Меджид, директор общественного благотворительного объединения «Qazax», профессор Ильхам Пирмаммедов, проректор Азербайджанского педагогического университета Махира Нагигызы, главный редактор журнала «Азербайджан» Интигам Гасымзаде и др.

Большую дружную семью Исмаила Шихлы представили его сыновья — главный редактор газеты # и председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы и Фаррух Шихлинский.

Внук Исмаила Шихлы — Айхан Шихлинский в интервью корреспонденту # трогательно рассказывает о том, как он был привязан к своему известному дедушке:

«Каждый вечер, невзирая на занятость, он брал меня на прогулки по бульвару. Никогда не забуду его обеспокоенный взгляд, когда я, шестилетний мальчишка, решил пошутить и спрятаться от деда в машинку на детском автодроме. Я притаился и минут пять наблюдал за тем, как дедушка ищет меня, и видя, как он переживает, я не выдержал, выбежал и обнял его. Дед никогда не повышал тон, но его взгляда в ту минуту мне хватило на всю жизнь», — вспоминает Айхан.

Внук писателя признается, что часто вспоминает образ дедушки, сидящего в своем кабинете, дверь которого почти всегда была закрыта:

«Он жил за домом правительства, на улице Узеира Гаджибекова, и мы знали, что если дверь закрыта, значит дед работает, и никто его не беспокоил. Однажды я застал его глубоко задумавшимся, с трубкой, которую он курил очень редко, поглядывающим в распахнутое окно, смотрящее на море. Дедушка был очень сосредоточен, докурил трубку, и, не сказав ни слова, принялся писать. Лишь много лет спустя я узнал, что в тот день он начал создавать свой легендарный роман «Ölən dünyam» («Мир мой умерший»)».

Поэтесса Сабина Юсиф, выросшая на книгах Исмаила Шихлы, рассказала в интервью # о том, что уникальное переплетение личности гения и его творчества восхищало ее с самого раннего детства:

«Мой дедушка и Исмаил Шихлы были друзьями, поэтому я была тем самым счастливым ребенком, к которому судьба была благосклонна с момента рождения. Больше всего я восторгаюсь тем, что каждое произведение Исмаила Шихлы пронизано храбростью, честностью и справедливостью. Мне безумно импонирует то, что все его произведения всегда заканчиваются торжеством справедливости. Конечно-же, наибольшее впечатление на меня произвел роман «Ölən dünyam» («Мир мой умерший»). Этим произведением он оставил нам не только литературное наследие, но и историческое».

Директор централизованной библиотечной системы Ясамальского района, почетный работник культуры Лятифа Мамедова — не просто почитатель творчества и личности Исмаила Шихлы, но и человек, который активно пропагандирует наследие Исмаила Шихлы:

«Он был неповторимым человеком, мужественным, прямолинейным. В своем мире я всегда называю Исмаила Шихлы человеком правды. Он был великим правлолюбом. Мы широко отмечали 100-летие мастера в центре Гейдара Алиева Ясамальского района, в мае будем отмечать 105-ю годовщину со дня рождения Исмаила Шихлы. Во время пандемии я в очередной раз перечитала роман «Буйная Кура» Исмаила Шихлы, и вновь получила массу впечатлений».

Сложно переоценить тот вклад, который оставил миру Исмаил Шихлы. Его творчество, колоритные образы, обладающие высокими духовно-нравственными качествами, мастерство слова, ставят его в плеяду выдающихся личностей Азербайджана.

Гости мероприятия, в том числе именитые авторы, признаются, что Исмаил Шихлы был человеком огромной души и сердца, а о таких, как мы знаем, всегда сложно говорить в прошедшем времени.

Многое было сказано и о личных качествах писателя, державшего руку на пульсе событий своей Родины, жившего в унисон со своим народом.

И, безусловно, сегодня он с нами, в своих произведениях, которые продолжают волновать и будоражить сердца читателей самого разного возраста. Потому что такие личности, как Исмаил Шихлы, живут вне времени, живут вечно…