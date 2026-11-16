Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с Комитетом заместителей постоянных представителей стран НАТО.

Как сообщает #, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, встреча в формате НАТО – Азербайджан предоставила возможность оценить прогресс, достигнутый в партнерстве между Азербайджаном и НАТО, а также обсудить процессы региональной и международной повестки дня.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан как надежный партнер НАТО последовательно вносит вклад в обеспечение международного мира и безопасности, в том числе посредством участия в международных операциях по поддержанию мира.

По его словам, за прошедшие годы сотрудничество между Азербайджаном и НАТО переросло в многоплановое партнерство, охватывающее политический диалог, практическое взаимодействие в сферах обороны, безопасности и укрепления потенциала.

«Азербайджан присоединился к этому партнерству в 1994 году в условиях войны и неопределенности. Сегодня же мы выступаем перед вами с позиции восстановленного суверенитета, реального мира и растущей региональной ответственности. Наше партнерство основывается на взаимном уважении, общих интересах и практическом сотрудничестве. Мы готовы и дальше развивать это партнерство во имя безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа», — заявил Хикмет Гаджиев.