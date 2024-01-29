Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «на определенном этапе» хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.

Как передает #, об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал «хорошим делом» для Альянса и для США поддержать Киев.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

«Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский Союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины», — заявил Столтенберг.