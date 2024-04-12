На днях председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил о том, что в конце текущего года в Баку состоится встреча религиозных лидеров.

По его словам, будет рассмотрен вопрос о приглашении на встречу католикоса армян Гарегина II.

«Он не достоин того, чтобы я приглашал его в Баку. В свое время я пригласил его в Азербайджан, он приезжал сюда и принимал участие в религиозной конференции. Сегодня армянская церковь во главе с армянским Католикосом проповедует реваншизм во всем мире.

Он на сегодняшний день никак не может признать то, что Азербайджан освободил свои земли. Они до сих пор не согласны с тем, что Карабах является азербайджанской землей. Мы предложили ему признать этот факт, и тогда мы примем его в Баку. Жизнь продолжается, и придет день, когда он признает это», — сказал Пашазаде азербайджанским СМИ.

В ответ на эти справедливые обвинения последовала реакция из Эчмиадзина. Так, комментируя армянскому изданию Медиамакс заявления Пашазаде, в резиденции католикоса заявили о том, что «на протяжении всей истории карабахского конфликта неизменным призывом-требованием армянской церкви под руководством католикоса всех армян к Азербайджану было и продолжает быть уважение реализованного справедливого права народа Карабаха на самоопределение на своей исторической родине».

Азербайджанская сторона неоднократно на международных площадках подчеркивала, что такого понятия как «народ Карабаха» не существует, а есть население Карабаха, которое состоит из равноправных азербайджанской и армянской общин. При этом азербайджанцы Карабаха подверглись этнической чистке и были изгнаны из родных краев в ходе Первой Карабахской войны. Что же касается права на самоопределение, то армяне уже самоопределились. У них есть независимое армянское государство, и живущие в Карабахе армяне не обладают правом на самоопределение. Тем самым армянская церковь интерпретирует термин «право на самоопределение» как проявление сепаратизма. В конкретном случае против Азербайджана.

Историческая наука на утверждения о том, что Карабах является «исторической родиной армян» приводит множество опровержений. Так, известный советский историк Игорь Дьяконов отмечал, что армянский этнос сформировался вне пределов Кавказа. А видный историк Илья Петрушевский утверждал, что Карабах никогда не принадлежал к центрам армянской культуры.

Таким образом многократные высказывания Гарегина II на эту тему до 44-дневной войны были проявлением сепаратизма, а после освобождения Азербайджаном своих территорий эти слова являются ничем иным как реваншизмом.

Наряду с этим армянская церковь обвиняет власти Азербайджана «в оккупации Карабаха и изгнанию оттуда армян, оккупации суверенных территорий Армении, незаконному удержанию армянских военнопленных, широкомасштабной пропаганде армянофобии на государственном уровне, а также к задокументированным случаям уничтожения и присвоения армянского исторического, духовного и культурного наследия».

При этом армянская церковь обвиняя Азербайджан не видит бревна в своем глазу. На протяжении всей истории существования армянская церковь играла ключевую роль в формировании ненависти и территориальных претензий армян к соседним народам. Армянская церковь наставляла свою паству на вражду и насилие против Азербайджана, и в том, что в наши дни Армения оказалась в плачевном состоянии в неменьшей степени виноват сам Гарегин II, некогда поддерживающий оккупационную политику.

А сегодня он искажает реальность и тиражирует ложь о том, что Армения стала «жертвой» агрессии Азербайджана, подстрекая армян к территориальным претензиям и обрекая их на гибель и лишения. Оголтелые азербайджанофобские проповеди Гарегина II о том, что ему трудно представить, что Карабах может быть в составе Азербайджана никак не сочетаются с ценностями христианства, которые по идее должна нести в народ армянская церковь.