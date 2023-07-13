Интервью # с украинским политологом Ринатом Ковбасюком:

— Как вы оцениваете итоги саммита НАТО в Вильнюсе?

— Конечно, как вы знаете, главной темой стала украинская война, поэтому в первую очередь нужно исходить из этого. Поэтому в целом позитивно, хотя Украина и не получила приглашения, но ей отменили План действий по членству в НАТО, что даёт надежду на ускорение вступления страны в альянс. Конечно, с поправкой, что как минимум до конца войны мы этот статус точно не получим, это и вполне очевидно — НАТО не принимает воюющие страны в свои ряды.

На данный момент важно, чтобы ни ЕС, ни США не прекращали помогать нам как в военном, так и экономическом плане, хотя Украина уже и сама наращивает производство как боеприпасов, так и военной техники. Так, недавно была новость о том, что за июнь этого года Украина произвела боеприпасов больше, чем за весь 2022, и это даёт надежду на то, что даже если союзники перестанут ей что поставлять, ситуация на фронте уже не будет такой критичной. Наверное, также стоит отметить в свете Вильнюсского саммита НАТО поддержку Турцией вступления Швеции в альянс, что, безусловно, укрепит мир в европейском регионе.

— Перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает визита в Турцию российского лидера Владимира Путина в августе, тогда же намерен продолжить обсуждение с ним «зернового коридора», действие которого завершается 16 июля. Насколько реально это?

— В мире большой геополитики все реально, могу одно точно сказать, что украинские экспортёры не ждут, продолжат ли зерновую сделку или нет, в дунайских портах сейчас идет масштабная стройка, порты уже превзошли все свои собственные показатели, идёт ещё большее их расширение. Не стоит забывать, конечно, то, что Украина также усиливает перевозку железнодорожным транспортом различного экспорта. Так что, особо надеяться на зерновой коридор не стоит, нужно искать альтернативные варианты, благо, несмотря на войну, Украине много чего есть экспортировать, и это укрепляет нашу экономическую независимость.

Приедет ли Путин в Турцию? Здесь, думаю, никто не даст гарантии. Даже сам Эрдоган, так как все может быть отменено из соображений безопасности, и нужно ли ему ехать на эти переговоры — вопрос неоднозначный. Думаю, что есть большая вероятность того, что Путина мы все же не увидим в гостях у Эрдогана. Хотя, конечно, поживём — увидим.

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции после саммита глав государств и правительств стран НАТО заявил о том, что к 2025 году российские миротворцы покинут Карабах. Насколько это вероятно на ваш взгляд?

— «Российские миротворцы» точно покинут Карабах, когда Азербайджан при поддержке Турции будет силен, иначе, как показывает опыт, «российские миротворцы» могут задержаться и подольше под разными предлогами. Другое дело, когда сама Россия будет ослаблена. Полагаю, что война в Украине продолжится минимум до 2024 года, поэтому возникает вопрос — сможет ли Россия эффективно реагировать на свои геополитические аппетиты. По этой причине я считаю, для Азербайджана окно возможностей в этом вопросе откроется именно в 2025 году.

— В последнее время в зоне армяно-азербайджанского конфликта усилилась военная напряженность. Что, на ваш взгляд, стоит за этим?

— В последнее время стычки на условной азербайджано-армянской границе в той или мере происходят регулярно. Это вполне логично, так как в самой Армении нет консенсуса, что делать с Карабахом — отдать Азербайджану или все же бороться дальше.

У Армении нет достаточных сил, и вот такие стычки будут ещё не раз, пока Азербайджан полностью не вернёт себе утраченные территории. И то у меня есть сомнения, что после этого будет поставлена окончательная точка в конфликте — слишком уж накалены страсти в этом регионе.