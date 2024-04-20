Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут посты в Тавуше.

Как сообщает «news.am», об этом глава правительства Армении заявил в беседе с журналистами.

По словам премьер-министра, российские базы находились там из-за определенной ситуации, а поскольку ситуация уже существенно изменилась, это изменение должно сказаться по всем направлениям. «Это значит, что у нас нет линии фронта, у нас есть граница. Граница является знаком мира, и это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом», — сказал Никол Пашинян.