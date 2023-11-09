Дорогу, которая соединит Азербайджан и Нахчыван, должны контролировать не армянские, а российские пограничники, как передает АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в открытии региональных транспортных коммуникаций на основе трехсторонних заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении:

«В этих заявлениях четко прописана роль России. Что касается создания специального подразделения в структуре СНБ Армении по вопросам охраны коммуникаций, то хотела бы довести до вашего сведения, что в соответствии с упомянутыми мною трехсторонними соглашениями транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой должна контролировать пограничная служба Службы безопасности России», — добавила официальный представитель МИД России.