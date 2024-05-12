Российские пограничники покидают приграничные с Азербайджаном районы Армении.

Как сообщает «Спутник Армения«, они начали сворачивать мобильные пункты размещения на участке между Горусом и селом Чакатен Гафана.

В этом районе они разместились в декабре 2020 года.

Отметим, что договоренность об этом была достигнута 9 мая в Москве на встрече между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно договоренности, российские военные должны покинуть посты в Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областях, где они дислоцировались по устной договоренности после 44-дневной войны.