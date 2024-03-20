Вооруженные силы России при помощи постоянных обстрелов хотят сжечь до руин села Сумской области, которые находятся возле границы.

Об этом сообщает # со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Наши пограничные села русская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и по сегодняшний день российская авиация сбросила только на общины Сумской области уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, по городам, по гражданской инфраструктуре», — добавил украинский президент.

Он напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор. Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в южных регионах.