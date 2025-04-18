Российская армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Сумской области Украины. Об этом сообщила компания «Сумыоблэнерго» в официальном телеграм-канале. Удар был нанесен вскоре после того, как в Кремле объявили о завершении действия моратория на обстрел объектов энергетики.

«В целях безопасности мы не разглашаем детали и последствия атаки, чтобы не дать возможности российской армии скорректировать свои дальнейшие действия. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в каждом доме», — говорится в заявлении компании. Жителей региона призвали соблюдать «информационную тишину» — не публиковать в социальных сетях фото, видео или любые сведения о последствиях ударов, которые могут быть использованы Россией для корректировки обстрелов и анализа состояния украинской энергосистемы.

Мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин сообщил о нанесении удара неподалеку от города. По его словам, обошлось без жертв. Он подтвердил, что в результате атаки был поврежден объект энергоинфраструктуры, однако заверил, что специалисты уже работают над его восстановлением. Семенихин также подчеркнул важность информационной сдержанности со стороны граждан.

Днем 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что срок действия временного запрета на удары по энергетическим объектам официально завершился. При этом он уточнил, что после истечения моратория никаких новых распоряжений от Владимира Путина не поступало.

Решение о введении 30-дневного моратория было принято Путиным 18 марта после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава российского государства распорядился временно приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Инициативу также поддержал украинский президент Владимир Зеленский.

За несколько дней до завершения этого срока Песков заявлял, что Путин примет решение о возможном продлении моратория после получения дополнительной информации от Вашингтона. (moscowtimes.ru)