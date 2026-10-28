36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес продлил контракт с командой Cadillac до 2029 года, о чём сообщила пресс-служба американского коллектива.

«В преддверии особенного уикенда в Мехико мы рады объявить, что Чеко останется неотъемлемой частью команды Cadillac на долгие годы. Построение конкурентоспособной команды в Ф-1 — это долгосрочное путешествие, и обеспечение таланта и лидерства. Чеко даёт нам преемственность и приверженность, необходимые для развития прочного фундамента, заложенного в наш первый год. Вместе мы сосредоточены на следующей фазе нашего пути, продвигая команду вперёд и добиваясь прогресса в пелотоне», — приводит слова генерального директоры команды Дэна Таурисса пресс-служба коллектива.