36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес продлил контракт с командой Cadillac до 2029 года, о чём сообщила пресс-служба американского коллектива.
«В преддверии особенного уикенда в Мехико мы рады объявить, что Чеко останется неотъемлемой частью команды Cadillac на долгие годы. Построение конкурентоспособной команды в Ф-1 — это долгосрочное путешествие, и обеспечение таланта и лидерства. Чеко даёт нам преемственность и приверженность, необходимые для развития прочного фундамента, заложенного в наш первый год. Вместе мы сосредоточены на следующей фазе нашего пути, продвигая команду вперёд и добиваясь прогресса в пелотоне», — приводит слова генерального директоры команды Дэна Таурисса пресс-служба коллектива.
Cadillac проводит дебютный сезон в «Формуле-1». За команду также выступает финн Валттери Боттас. Пилоты пока не набрали очков в текущем чемпионате.
«Я благодарен руководству за то, что они поверили в меня и подписали со мной новый контракт. Мы все понимаем, что новой команде приходится очень непросто. Со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы Cadillac добился успеха»,— заявил гонщик.
Серхио Пересу 36 лет. Ранее он представлял Red Bull, Racing Point, Force India, McLaren и Sauber. На счету мексиканца шесть побед на этапах Гран-при «Формулы-1».