Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года.

Четырехкратный обладатель титула одержал первую победу в текущем сезоне.

Лидер общего зачета Кими Антонелли финишировал вторым.

Из-за дождя начало гонки было отложено на 1 час 40 минут. Соревнования прошли на автодроме «Сепанг» в Малайзии. Изначально этап должен был состояться в апреле в Бахрейне, но был отменен в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Позднее руководство «Формулы-1» объявило о переносе Гран-при Бахрейна в Малайзию.