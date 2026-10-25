Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли завоевал поул в квалификации Гран-при США на «Трассе Америк» в Остине. Компанию на первом ряду стартовой решётки ему составит четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Тройку сильнейших замкнул его напарник Исак Хаджар, сообщает İdman.Biz.

Формула-1. Результаты квалификации Гран-при США:

  1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:34.025.

  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.179.

  3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.215.

  4. Шарль Леклер («Феррари») +0.232.

  5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.276.

  6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.441.

  7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.768.

  8. Ландо Норрис («Макларен») +1.014.

  9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

  10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

image
(Пока оценок нет)