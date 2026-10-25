Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли завоевал поул в квалификации Гран-при США на «Трассе Америк» в Остине. Компанию на первом ряду стартовой решётки ему составит четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Тройку сильнейших замкнул его напарник Исак Хаджар, сообщает İdman.Biz.
Формула-1. Результаты квалификации Гран-при США:
-
Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:34.025.
-
Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.179.
-
Исак Хаджар («Ред Булл») +0.215.
-
Шарль Леклер («Феррари») +0.232.
-
Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.276.
-
Джордж Расселл («Мерседес») +0.441.
-
Оскар Пиастри («Макларен») +0.768.
-
Ландо Норрис («Макларен») +1.014.
-
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
-
Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).