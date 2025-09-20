В Баку завершилась квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Ее выиграл Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Он впервые в карьере выиграл квалификацию в Баку.

Отметим, что субботняя квалификация шесть раз останавливалась из-за красных флагов.

17:15

Завершилась вторая сессия квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Из борьбы за поул выбыли еще 5 пилотов: Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin), Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari), Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) и Оливер Берман (Великобритания, Haas).

Борьбу за победу в квалификации в третьем сегменте поведут 10 пилотов.

Лучшее время во втором сегменте показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

17:15

Пилот команды Haas Оливер Берман ударился задним колесом в защитный барьер в ходе второго сегмента квалификации на Гран-при Азербайджана.

Из-за этого болид остановился, Берман покинул машину.

Сейчас второй сегмент квалификации продолжается.

16:37

В Баку завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.

После первого сегмента квалификацию борьбы за поул прекратили 5 пилотов: Франко Колапинто (Аргентина, Alpine), Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber), Эстебан Окон (Франция, Haas), Пьер Гасли (Франция, Alpine) и Александр Албон (Таиланд, Williams).

Лучшее время в первой сессии показал Ландо Норрис из команды McLaren.

Борьбу за поул во втором сегменте продолжат 15 гонщиков.

16:06

В Баку стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, по итогам трех сессий определится пилот, который начнет основную гонку с первой позиции.

Вчера в первой и второй тренировочных сессиях лучшие результаты показали соответственно Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон из Ferrari. В сегодняшней третьей свободной практике лучшее время вновь показал Норрис.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.