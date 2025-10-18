Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при США.

Соревнования проходят в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Третьим стал испанец Карлос Сайнс («Уильямс»).

Во время первого круга из-за аварии со спринтерской гонки сошли австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис (оба — «Макларен»), занимающие в общем зачете первое и второе места соответственно.

В воскресенье состоятся квалификация (01:00 по Баку) и основная гонка (23:00).