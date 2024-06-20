Российские войска в ночь на 20 июня атаковали Украину девятью ракетами воздушного и наземного базирования и 27 ударными беспилотниками типа «Шахед». Пять ракет и все дроны были сбиты, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Три баллистические ракеты и одну крылатую, исходя из сводки ВСУ, перехватить не удалось. Сообщения о двух ударах баллистическими ракетами ночью поступали из Днепра.

По данным «Укрэнерго», российские войска атаковали объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Других подробностей компания не привела.

Украинская энергетическая компания ДТЕК сообщает, что ночью российская армия нанесла удар еще по одной её теплоэлектростанции. Оборудование станции серьезно повреждено, ранены три человека, говорится в сообщении пресс-службы ДТЕК.

Где расположена эта теплоэлектростанция и чем именно был нанесен удар, компания не сообщает.

В Киевской области в результате падения обломков возле одного из населенных пунктов повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий, заявили местные власти. (svoboda.org)