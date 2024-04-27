В ходе сегодняшней массированной ракетной атаки основными целями российских войск снова стали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, войска РФ били по энергетике в трех областях, и известно о пожарах и поврежденном оборудовании на ТЭС, а также о раненых, передает rbc.ua.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, этой ночью россияне били ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Так, в частности, были атакованы объекты в трех областях, а именно: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской области.

«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию», — рассказал министр энергетики.

Он добавил, что последствия массированной атаки уточняются. Также идет работа над их ликвидацией.

Пожары на энергообъектах в Днепропетровской области

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, регион пережил очередную массированную атаку, и в области из-за обстрелов повреждены энергетические объекты — произошло несколько возгораний.

Он уточнил, что речь идет об объектах в Днепровском и Криворожском районах.

Кроме того, был ранен 39-летний мужчина. Начальник ОВА отметил, что он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также возникли перебои с водоснабжением в Криворожском районе.