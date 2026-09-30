Предупреждение Роберта «Мадяра» Бровди, командующего Силами беспилотных систем Украины, прозвучало в момент, когда разговор о российской угрозе в Европе окончательно перестаёт быть исключительно политической риторикой. В интервью The Telegraph Бровди заявил, что время насмешек над российской армией прошло: по его оценке, Россия за годы войны сумела резко увеличить производство, численность и технологические возможности своих вооружённых сил, а потому вопрос теперь заключается уже не в том, насколько сильна российская армия по сравнению с прежними представлениями, а в том, насколько НАТО готово иметь дело с армией, адаптированной к современной войне. Особенно важен сам источник этой оценки: Бровди говорит не как кабинетный эксперт, а как командующий структурой, которая ежедневно сталкивается с российскими беспилотниками, радиоэлектронной борьбой, разведкой и изменением тактики на поле боя.

В его интервью есть принципиально важный момент, который легко потерять за громкой фразой о «второй армии мира». Бровди фактически говорит о переходе России от первоначальной модели войны к модели военной индустрии, работающей на массовый выпуск вооружений. Его оценка о возможной мобилизации ещё примерно 300 тысяч человек до конца 2026 года сама по себе является прогнозом украинского военного руководства, а не установленным фактом. Но производственные показатели действительно позволяют говорить о масштабировании. Эстонская внешняя разведка в своём докладе за 2026 год оценила рост российского производства артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз по сравнению с 2021 годом. По её оценке, Россия производила около 7 млн артиллерийских боеприпасов, мин и ракет в 2025 году. Это уже не показатель исключительно фронтовой мобилизации — это показатель перестройки промышленной системы под длительное противостояние.

При этом российская военная адаптация происходит сразу в нескольких технологических слоях. Самый очевидный — беспилотники. Украина стала полигоном, где за считанные месяцы меняются конструкции FPV-дронов, системы управления, средства обнаружения, способы наведения и защиты от радиоэлектронной борьбы. Россия, в свою очередь, активно копирует и адаптирует украинские решения, одновременно соединяя их с собственными производственными возможностями и зарубежными компонентами. Особенно показателен нынешний переход от относительно простых ударных БПЛА к более быстрым и сложным аппаратам. По данным, опубликованным в сентябре, Россия резко увеличила применение турбореактивных ударных беспилотников, причём значительная часть таких систем связана с развитием конструкций семейства Shahed. Это уже другой уровень угрозы: скорость, дальность, нагрузка и сложность перехвата меняют требования к европейской противовоздушной обороне.

И здесь возникает тот самый вопрос, который фактически ставит Мадяр перед генералами НАТО: может ли европейская оборонная промышленность двигаться с такой же скоростью, как российская военная экономика? На бумаге ресурсы НАТО значительно больше. Но современная война измеряется не только объёмом ВВП или общей стоимостью вооружений. Важна способность быстро превращать деньги в серийные изделия, изделия — в боевые подразделения, а боевой опыт — в следующую технологическую модификацию. Именно поэтому на конференции начальников штабов НАТО в Копенгагене 18–19 сентября 2026 года главным словом стало не просто увеличение бюджетов, а переход от финансовых обязательств к конкретным возможностям. НАТО прямо заявило, что союзники готовы закупать вооружение в больших масштабах, а среди приоритетов названы ПВО и ПРО, дроны, киберсфера, космические возможности и многодоменные операции.

Но возникает неудобный вопрос: а сколько всё это будет стоить Европе? НАТО уже добилось серьёзного изменения бюджетной политики. После решения о доведении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году европейские союзники и Канада, по данным самой организации, увеличили совокупные инвестиции в основные оборонные потребности более чем на 139 млрд долларов, а общий уровень расходов на оборону и безопасность уже приблизился примерно к 4% ВВП. В Анкаре были объявлены новые контракты более чем на 50 млрд евро, а страны НАТО взяли на себя обязательства по дальнейшему расширению производства. Но эти деньги не появляются из воздуха. Для европейских государств это означает необходимость одновременно финансировать оборону, социальные системы, энергетику, инфраструктуру, обслуживание долгов и экономический рост.

Именно поэтому аргумент о «дырявом бюджете» Европы нельзя сводить к простой формуле «у Запада закончились деньги». Это было бы неверно. Экономический потенциал европейских стран остаётся огромным, а суммарные военные расходы Европы в 2025 году достигли 864 млрд долларов, увеличившись на 14% в реальном выражении, согласно SIPRI. Но проблема заключается в структуре расходов и времени. Перестроить оборонную промышленность гораздо сложнее, чем выделить дополнительное финансирование. Заводы должны получить долгосрочные заказы, производственные цепочки — гарантии, армии — совместимые системы, а европейским государствам необходимо решить проблему раздробленности закупок. Россия при всех экономических ограничениях уже несколько лет живёт в режиме военной промышленной мобилизации, тогда как европейские государства только переходят от относительно низких расходов мирного времени к масштабному перевооружению.

Отсюда и появляется второй вопрос, который особенно важен в связи с санкциями: если Россия действительно производит всё больше оружия, откуда берутся технологии и компоненты? Ответ значительно сложнее, чем утверждение о каком-либо едином «секретном поставщике». Российская промышленность способна производить огромный объём вооружений самостоятельно, однако для современной электроники и высокоточного производства значение имеют международные цепочки поставок. Европейский союз в 20-м и 21-м пакетах санкций прямо указывал на использование третьих стран для обхода экспортных ограничений. В июле 2026 года ЕС включил в санкционные списки десятки компаний из третьих стран, в том числе из Китая, Гонконга, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Индии и ОАЭ, связывая отдельные структуры с поставками микроэлектроники, станков с ЧПУ и оборудования для производства полупроводников.

Поэтому Китай в этой истории действительно нельзя игнорировать, но и превращать его автоматически в доказанного «поставщика российской армии» тоже неправильно. Документы ЕС показывают наличие китайских и гонконгских компаний, которые Брюссель считает связанными с поставками товаров двойного назначения или содействием обходу ограничений. Ещё в 2025 году ЕС вводил ограничения против ряда компаний в Китае и Гонконге, фигурировавших в цепочках поставок микроэлектроники, станков с ЧПУ и беспилотных технологий. В 2026 году эти меры были расширены. Это означает, что проблема существует прежде всего на уровне глобальных цепочек снабжения: компонент может быть произведён в одной стране, продан компании в другой, перепродан через третью юрисдикцию и уже затем оказаться в российской производственной цепочке.

Но здесь появляется ещё более интересный европейский парадокс. Нельзя говорить, что «Европа помогает России обходить санкции» как единый политический проект. Напротив, институты ЕС постоянно расширяют механизмы противодействия именно таким схемам. Брюссель уже применяет антиобходные инструменты против отдельных маршрутов, банков, криптоплатформ и компаний третьих стран. В апреле 2026 года ЕС даже ввёл специальные ограничения на экспорт определённых станков с ЧПУ и радиотехнического оборудования в Кыргызстан из-за риска их последующего реэкспорта в Россию. В июле список третьестрановых субъектов, связанных с обходом ограничений, был снова расширен. Таким образом, проблема заключается не столько в официальной политике европейских столиц, сколько в том, что глобальная торговая система оказалась гораздо сложнее любого санкционного списка.

И именно здесь слова Мадяра приобретают дополнительный смысл. Он фактически предупреждает НАТО не столько о том, что Россия внезапно получила какое-то неизвестное «супероружие», сколько о способности российской системы учиться на войне и превращать полученные знания в массовое производство. Дроны, радиоэлектронная борьба, средства обнаружения, спутниковая разведка, автоматизированное управление, дешёвые ударные системы, высокоточные боеприпасы и технологии противодействия беспилотникам — всё это складывается в новую модель войны, где победу определяет не только качество одного самолёта или танка, но и способность промышленности ежемесячно выпускать тысячи относительно дешёвых систем и постоянно их модернизировать. В этом смысле вопрос Мадяра генералам НАТО звучит вполне конкретно: способна ли Европа производить вооружения не просто дорого, а быстро, массово и постоянно адаптируя их под меняющуюся войну?

Поэтому нынешнее противостояние России и НАТО постепенно превращается в соревнование не только армий, но и промышленных систем. Россия делает ставку на масштаб, мобилизационную экономику, накопленные производственные мощности, адаптацию технологий и обход внешних ограничений через международные цепочки. НАТО располагает гораздо большим совокупным экономическим ресурсом, но должно превратить этот ресурс в устойчивую оборонную промышленность и реальные запасы вооружений. И если в Копенгагене союзники уже говорят о закупках «в масштабе», это показывает, что предупреждение украинского командующего услышано. Но услышать угрозу и успеть перестроить промышленную систему — совершенно разные вещи. Именно поэтому фраза Мадяра о том, что «дальше будет не до юмора», относится не столько к рейтингу российской армии, сколько к скорости изменения самой войны. Если Россия продолжит наращивать массовое производство и технологическую адаптацию, а НАТО будет тратить годы на согласование бюджетов, стандартов и заказов, разрыв между финансовой мощью и реальной военной готовностью может стать главным стратегическим вопросом Европы.

Автор

Агиль Гахраманов