Пилоты рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив, по новым данным, оказались гражданами Омана и ОАЭ, а не России и Украины, как сообщалось ранее.

Об этом пишет Cedar News со ссылкой на израильские СМИ.

По данным издания, пилот, которого подозревают в провоцировании опасного инцидента на борту, является гражданином Омана. Второй член экипажа, предположительно, имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов.

Израильский Channel 14 утверждает, что именно оманский пилот мог перевести Boeing 737 MAX в резкое снижение, после чего второй пилот вмешался. Параллельно израильские СМИ продолжают проверять версию о нападении в кабине.