Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его информации, пилоты передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, затем был передан код 7500, сообщающий о захвате самолета. После этого связь с самолетом была потеряна.

Как передает 12-й канал, на борту лайнера находятся около 180 пассажиров, посадка в Израиле ему была запрещена, он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Сейчас, по данным телеканала, на перехват самолета отправлены военные истребители, других подробностей не приводится.