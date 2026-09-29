Белый дом предложил назначить посланника президента США по Беларуси Джона Коула специальным представителем по делам заложников в звании посла. Имя Коула содержится в листе назначений на государственные должности, который администрация Дональда Трампа представила в Сенат.

Ранее собеседники издания The Atlantic сообщили, что Трамп, вероятно, одобрил идею об ослаблении американских санкций против России в обмен на освобождение некоторых российских политзаключённых. По данным издания, с таким предложением к президенту США обратился Коул, который смог выстроить отношения с Александром Лукашенко и добиться освобождения сотен белорусских политзаключённых по такой схеме.

Официально Белый дом не подтверждал информацию о том, что американский президент одобрил такую идею.

В сентябре после очередного раунда переговоров спецпосланника США Джона Коула с Лукашенко из страны вывезли 25 человек, осуждённых по политическим мотивам.

Взамен Соединённые Штаты сняли санкции с ряда белорусских предприятий.

В интервью Радио Свобода Коул заявил о намерении вновь посетить Минск в октябре. «Если Лукашенко обменивает заключённых на смягчение санкций, меня это устраивает», – отметил Коул в разговоре с журналистом. (svoboda.org)