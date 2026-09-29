Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин привёл в пример сказку «Новое платье короля» датского писателя Ганса Христиана Андерсена, вспоминая последние резонансные события, связанные с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Вспоминаю сказку «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена. В ней правителя убеждают, что на нём великолепная одежда, которую не могут видеть только глупцы или недостойные. Его двор подыгрывает ему, пока ребёнок не говорит вслух то, что все видят… король голый! Возможно, мораль сказки в том, что удобными словами нельзя изменить неудобную реальность.

Мировой футбол недавно услышал очень удобные слова… вроде «реформа» и «развитие», но это не меняет картину, каким бы большим ни был чек.

Представьте, что один из ваших топ-менеджеров втайне ведёт переговоры о продаже одной из ваших коронных драгоценностей, а ваш совет директоров, игроки и болельщики об этом не знают. Когда вы узнаёте — что сделал бы ваш совет?

Представьте, что тот же человек учреждает награду для политика, вскоре после того, как этот политик принимает телефонный звонок, правила больше не те же. Сколько раз это должно было бы произойти в ваших клубах, прежде чем совет сказал бы «достаточно»? Пришло время сказать «достаточно».

Никакая политика и никакая власть не дают никому права продавать футбол», — приводит слова Чеферина журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X. (championat.com)